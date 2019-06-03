علماء البحرين: مسلسل استهداف الحريات في البحرين يتواصل

قال “علماء البحرين” في بيان لهم الاثنين “يتواصل مسلسل الاستهداف الرَّسمي لخنق الحرِّيات وخصوصًا الحرِّيات الدِّينية، بل وضرب مقوِّمات الكيان الدِّيني لطائفة بعينها في البحرين”.

واضاف البيان ان “السَّبب أنَّ هذا المكون يرفض الاستبداد والدِّيكتاتورية وأن يتحول الحاكم إلى فرعون يقول للناس لا أريكم إلَّا ما أرى، ولأنَّ هذا المكون في مقدمة من يدعو للشَّراكة الشَّعبية الحقيقية التي تجمع كلَّ المكوّنات الأصيلة من سنة وشيعة وكلِّ مواطن أصيل ينتمي لهذه الأرض الطَّيبة”.

واوضح البيان ان “اعتقال مجموعة من أصحاب السَّماحة العلماء والخطباء الأفاضل مؤخَّرًا على خلفية خطبة دينية متعارفة منذ مئات السِّنين إنَّما يأتي ضمن مخطَّط تلك السِّياسة الجائرة للاضطِّهاد الطَّائفي، وليس له أيَّ مبرِّرٍ آخر”.

واشار البيان الى ان “البلد يمرُّ بأسوء الأيَّام على تاريخه في ظلِّ تغوُّل الإستبداد والاستفراد بالقرار من قبل نظام يفتقد الحد الأدنى من الرُّشد، فأيّ سياسةٍ عاقلة تسمح بضرب كلَّ مكوِّنات الشَّعب عرض الجدار؟!”.

المصدر: بريد الموقع