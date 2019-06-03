وزراء تكتل لبنان القوي عرضوا في مؤتمر صحافي أبرز إنجازاتهم في وزاراتهم وما يتطلعون اليه في الأيام المقبلة

عقد وزراء تكتل “لبنان القوي” مؤتمرا صحافيا اليوم، لمناسبة مرور 100 يوم على توليهم حقائبهم، عرضوا خلاله أبرز إنجازاتهم في الوزارة وما يتطلعون اليه في الأيام المقبلة.

بداية، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “حضرنا في الوزارة دليل الجنسية اللبنانية، والذي سنطلقه خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الاسبوع المقبل”.

ورأى أن “هناك من يسعون إلى تخريب التفاهم الرئاسي”، وقال: “عبروا عن جنونهم لهذا التخريب ولن ينجحوا”.

جريصاتي

بدوره، رأى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن وزارته تابعت مبادرات رئيس الجمهورية، وأن ملف أكاديمية الحوار والتلاقي بات نافذا”.

كيدانيان

أما وزير السياحة أواديس كيدانيان فلفت إلى أن “الامور سالكة في موضوع الترويج السياحي”، مشيرا إلى أن “مسودة إنشاء هيئة تنشيط السياحة باتت جاهزة”.

عطا الله

وقال وزير المهجرين غسان عطاالله: “تم ضبط الدوام وهيكلية العمل في الوزارة. لقد رفعنا الغطاء عن 3 موظفين بسبب ملفات قديمة. واستغنينا عن طابق كامل في الوزارة، ووفرنا 100 مليون ليرة وقدمنا قانون مساعدة أبناء القرى المهجرة”.

بو صعب

أما وزير الدفاع الياس بو صعب فقال: “أنجزنا المراسيم التطبيقية للغرفة العسكرية والمجلس التأديبي والمفتشية العامة والمديرية العامة للادارة ومؤسسة الجيش والمجلس العسكري. لقد قمنا بمشاريع ليدخل الجيش على كل قرية ومدرسة وجامعة، وعملنا على مشروعين، الاول سيهتم بالأعتدة القديمة ووضعها في ساحات بعض البلدات”.

وأشار إلى أنه سيتوجه آخر الشهر الحالي الى موسكو، وقال: “بناء على ما حصل في مؤتمر روما هناك نية لمساعدتنا في تسليح الجيش”.

بستاني

كما تحدثت وزيرة الطاقة ندى بستاني فقالت: “في قطاع الكهرباء، بدأنا العمل على خفض الهدر الفني وغير الفني. وفي قطاع البترول، أطلقنا دورة التراخيص الثانية، وانتهينا من تحضير ملف لبنان للانضمام الى مبادرة الشفافية”.

الغريب

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: “ما زلنا قيد التشاور والنقاش مع الأفرقاء السياسيين في موضوع آلية عودة النازحين، ولن أدخل في تفاصيل الخطة”.

بطيش

وقال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: “أنجزنا دراسة من أجل تحديد واقع انتاج الخبز والطحين في لبنان، وتوافقنا مع وزارة الصناعة على فرض ضريبة على 20 سلعة تنافس السلع المحلية”.

مراد

أما وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد فقال: “استطعنا في البرازيل أن نعين لبنان عضوا مراقبا في الاتحاد الوطني لغرف الاقتصاد والصناعة والسياحة”.

وأكد “أهمية هذه الخطوة لأن البرازيل ستترأس قريبا الميركوسور”، وقال: “بدأنا تفاوضا مع جهات برازيلية لاعفاء منتجات لبنانية من رسوم الجمارك”.

سرحان

بدوره، قال وزير العدل ألبرت سرحان: “تم تأليف هيئة استشارية وتأليف لجنة مشتركة لقصور العدل بين وزارتي العدل والاشغال العامة”.

أضاف: “إن العمل منصب على تفعيل عمل القضاء في مكافحة الفساد، وبدأت ورشة التنقية الذاتية داخل القضاء. نحن سنشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع”.

ودعا سرحان القضاة الى “العودة عن اعتكافهم”، معتذرا “من المواطنين والمتضررين من جراء هذا الاعتكاف”.

جريصاتي

أما وزير البيئة فادي جريصاتي فقال: “أرسلت الى مجلس الوزراء الاستراتيجية الكاملة لقطاع النفايات، وقدمت مخططا توجيهيا إلى اللجنة الوزارية المسؤولة عن قطاع المقالع والكسارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية