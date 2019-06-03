مصر تؤكد أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات

أعربت مصر عن بالغ اهتمامها بالأوضاع على الساحة السودانية في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أهمية التزام كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس والعودة للمفاوضات. وقالت الخارجية المصرية في بيان الاثنين “تعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”، متابعة “تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني”. وأكدت الخارجية “دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية