العدو الاسرائيلي يقرر إغلاق معبر “كرم أبو سالم” خلال عيد الفطر

قررت سلطات العدو الإسرائيلي إغلاق معبر “كرم أبو سالم” جنوب شرق قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر.

وقد أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في وقت سابق أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة بأن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلق بسبب عيد الفطر يومي الثلاثاء والأربعاء، 4-5 من شهر حزيران/يونيو 2019.

وأوضحت اللجنة أن المعبر سيعاد فتحه يوم الخميس 6 حزيران/يونيو، مشيرة إلى أنه سيعاد إغلاقه يوم الأحد 9 حزيران/يونيو، بسبب عيد الأسابيع عند الجانب الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم