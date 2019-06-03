طهران ردا على بومبيو: نرفض اللعب بالألفاظ وعلى واشنطن تغيير نهجها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2019 - 01:30

طهران ردا على بومبيو: نرفض اللعب بالألفاظ وعلى واشنطن تغيير نهجها

منذ 2 ساعة 2 June، 2019
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ايران - عربي وإقليمي

ردت طهران اليوم الأحد، على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استعداد بلاده للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة، مطالبة واشنطن بتغيير نهجها إزاء إيران.

وقال الناطق باسم الخارجية، عباس موسوي، إن “اللعب بالألفاظ واستخدام ألفاظ جديدة للتعبير عن أهداف خفية ليس معيارا للأفعال الأمريكية بالنسبة لإيران”، مضيفا أن “تغيير النهج العام والسلوك العملي للولايات المتحدة هو المعيار” بالنسبة لبلاده.

وبحسب موسوي فإن تأكيد بومبيو على مواصلة واشنطن سياسة “الحد الأقصى من الضغوط” على إيران دليل “على استمرار النهج الخاطئ السابق الذي تتبعه أمريكا” تجاه طهران.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة “مستعدة لخوض مشاورات دون شروط مسبقة” مع القادة الإيرانيين، “عندما يتمكن الإيرانيون من التأكيد على أن بإمكانهم التصرف كدولة طبيعية”.

المصدر: وكالة مهر

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