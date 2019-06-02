جرحى وأضرار في ثلاثة حوادث سير في الضنية

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهما امرأة حامل، نتيجة حادث صدم من قبل إحدى السيارات تلاه اصطدام بسيارة أخرى، وقع عند كوع الجوزة في بلدة بخعون بعد منتصف ليل أمس، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس.

وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف ونقل إثنين من الجرحى إلى مركز الشمال الإستشفائي في زغرتا، بينما عمل الأهالي على نقل الإصابة الثالثة إلى مستشفى سير الضنية الحكومي.

وفي بلدة الحازمية، تعرض شخص لنوبة عصبية أثناء قيادته سيارته واصطدامه بمركبة مركونة على جانب الطريق في البلدة، مما أدى إلى إصابته برضوض عديدة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي للمعالجة.

وفي بلدة بطرماز، إنقلبت شاحنة نقل محملة بخزانات مياه على الطريق العام في البلدة قرب المدرسة الرسمية عند مفرق مسجد النور، واقتصرت الأضرار على الماديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام