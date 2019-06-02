المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر اليوم الأحد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 4 تموز/ يوليو القادم، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.

وذكر بيان صادر عن المجلس “اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و29 أيار/مايو، و 01 حزيران/يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 تموز/يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين”.

وأضاف البيان “وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.

المصدر: وكالة سبوتنيك