أكثر من ألف مستوطن صهيوني يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2019 - 11:12

أكثر من ألف مستوطن صهيوني يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات

منذ 1 ساعة 2 June، 2019
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