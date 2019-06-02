استمرار المواجهات بين شرطة الإحتلال والمعتكفين المحاصرين داخل المسجد الأقصى والمصلى القبلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2019 - 11:12
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مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتدي على المعتكفين داخل المسجد الاقصى وتوقع اصابات في صفوفهم
مراسل المنار: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز وتحاصر المعتكفين في المسجد القبلي
قوات الاحتلال تغلق أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى وفرضت حصاراً عسكرياً محكماً على المكان
أكثر من ألف مستوطن صهيوني يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات
اعلام العدو: سيتم تأجيل الإعلان عن صفقة القرن للعام القادم بسبب الأوضاع السياسية في "إسرائيل"
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: ليس غريباً على الشعب اليمني التفاعل في القضايا المصيرية الكبرى
السيد عبد الملك الحوثي: موقف الشعب اليمني في يوم القدس كان مهماً ومعبراً عن الإيمان والبراءة من الأعداء والتمسك بالحق
رئيس الوفد الوطني اليمني: فشل انعقاد القمم التي دعت إليها السعودية يعود كونها هيئات غير فاعلة وخارج إطار التأثير بالأمة
وزير الدفاع اليمني: الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدماً وسنذهل المتغطرسين بمفاجآت لن يتوقعونها
الخارجية اليمنية: أراضي الجمهورية ليست ساحة حرب بالوكالة ومن يستعدي ايران يجب أن يذهب للمكان الصحيح لمواجهتها
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مواقع عدة كانت تتمركز فيها قوى العدوان السعودي في عسير
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: المنطقة تشهد في الوقت الحاضر ظروفاً خاصة جراء الإرهاب والتدخل الخارجي
الشيخ روحاني خلال استقباله وزير خارجية طاجيكستان: القلق بأن يتجه الإرهابيون إلى آسيا الوسطى بعد سوريا والعراق
مستشار الامام الخامنئي اللواء رحيم صفوي: مستعدون للحرب مع أميركا وقواتنا هي الأقوى عسكرياً في المنطقة
اللواء رحيم صفوي: اطلاق أول رصاصة في الخليج الفارسي سيرفع أسعار النفط حتى 100 دولار
اللواء رحيم صفوي: يمكننا استهداف القواعد الأميركية في الخليج الفارسي باستخدام صواريخ بمدى 300 كم
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية في البلاد سيكون نوعاً من الفوضى
تجمع المهنيين في السودان: المجلس العسكري يمارس الإلهاء بالمفاوضات للتغطية على نيته فض الإعتصام
معتصمون سودانيون يتصدون لمحاولة قوات أمنية إغلاق شارع النيل في محيط ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم
السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
استمرار المواجهات بين شرطة الإحتلال والمعتكفين المحاصرين داخل المسجد الأقصى والمصلى القبلي
منذ 2 ساعة
2 June، 2019
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