استمرار المواجهات بين شرطة الإحتلال والمعتكفين المحاصرين داخل المسجد الأقصى والمصلى القبلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2019 - 11:12

استمرار المواجهات بين شرطة الإحتلال والمعتكفين المحاصرين داخل المسجد الأقصى والمصلى القبلي

منذ 2 ساعة 2 June، 2019
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