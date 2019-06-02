مراسل المنار :قوات العدو تطلق قنابل الغاز في المسجد الاقصى وتحاصر المعتكفين بالمسجد القبلي وتحاول تحطيم ابوابه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2019 - 11:13

مراسل المنار :قوات العدو تطلق قنابل الغاز في المسجد الاقصى وتحاصر المعتكفين بالمسجد القبلي وتحاول تحطيم ابوابه

منذ 2 ساعة 2 June، 2019
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