مراسل المنار :مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية جنود الإحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2019 - 11:13

مراسل المنار :مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية جنود الإحتلال

منذ 2 ساعة 2 June، 2019
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