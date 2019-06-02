نشر بـ5 لغات.. لاول مرة خطاب السيد نصر الله باللغة البرتغالية على موقع المنار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 2 2019 - 00:36

نشر بـ5 لغات.. لاول مرة خطاب السيد نصر الله باللغة البرتغالية على موقع المنار

منذ 1 ساعة 1 June، 2019
السيد نصر الله
لبنان

أدرج موقع قناة المنار باللغة البرتغالية خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان يوم القدس العالمي الذي ألقاه مساء السبت في الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

يذكر ان موقع المنار ولاول مرة قام بترجمة خطاب للسيد نصر الله الى اللغة البرتغالية، اصافة الى اللغات المعتمدة في صفحات الموقع وهي العربية، الانكليزية، الفرنسية والاسبانية.

للاطلاع على خطاب السيد نصر الله باللغة البرتغالية يرجى الدخول الى الرابط التالي:
http://french.almanar.com.lb/1381459

المصدر: موقع قناة المنار

التعليقات

ذات صلة