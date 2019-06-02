نشر بـ5 لغات.. لاول مرة خطاب السيد نصر الله باللغة البرتغالية على موقع المنار

أدرج موقع قناة المنار باللغة البرتغالية خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان يوم القدس العالمي الذي ألقاه مساء السبت في الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

يذكر ان موقع المنار ولاول مرة قام بترجمة خطاب للسيد نصر الله الى اللغة البرتغالية، اصافة الى اللغات المعتمدة في صفحات الموقع وهي العربية، الانكليزية، الفرنسية والاسبانية.

للاطلاع على خطاب السيد نصر الله باللغة البرتغالية يرجى الدخول الى الرابط التالي:

http://french.almanar.com.lb/1381459

المصدر: موقع قناة المنار