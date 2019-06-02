العدو الاسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقة للسيادة اللبنانية بحرا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 30/5/2019 الساعة 18.42 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 200 متر ولمدة دقيقتين”.

واضاف البيان انه “بتاريخه الساعة 4.20 أقدم زورق معادي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 200 مترا ولمدة 5 دقائق”، ولفت الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام