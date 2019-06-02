لودريان يتوجه الى تشيرنوبيل في إطار زيارة لأوكرانيا

توجه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السبت الى موقع تشيرنوبيل الذي شهد أحد أسوأ الحوادث النووية في التاريخ، وذلك على هامش زيارة لاوكرانيا تستمر اياما عدة.

وقالت سفيرة فرنسا في اوكرانيا ايزابيل دومون “الهدف هو الحضور شخصيا الى المكان لمعاينة انتهاء اعمال تأمين المفاعل النووي المتضرر”.

وزار لودريان ايضا مدينة بريبيات المهجورة قرب المفاعل لمعاينة تداعيات كارثة 1986 ومناقشة مشروع تطوير محطات تعمل على الطاقة الشمسية في تشيرنوبيل بعدما اقيمت محطة أولى العام 2018.

وانفجر المفاعل الرقم 4 في محطة تشيرنوبيل في 26 نيسان/ابريل 1986، وإثر الكارثة أجلت السلطات السوفياتية مئات الاف السكان ولا تزال منطقة مترامية تتجاوز مساحتها الفي كلم مربع مهجورة تماما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية