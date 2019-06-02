الرئيس المكسيكي واثق باستعداد واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية

أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن اعتقاده بأن المسؤولين الأميركيين مستعدون للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدامها كأداة تصد للهجرة غير الشرعية عبر الحدود.

وقال الرئيس المكسيكي السبت “هناك استعداد من جانب المسؤولين في الحكومة الأميركية لإجراء حوار والتوصل لاتفاقات وتسويات”، وأشار الى أن “وفدا مكسيكيا برئاسة وزير الخارجية مارسيلو إيبرارد سيلتقي الأربعاء في واشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها ترامب الخميس”.

وقال الرئيس المكسيكي إن “حكومته اتصلت ببومبيو وبصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر”، وأضاف أن “النتائج ستكون جيدة نظرا لوجود جو مؤات للحوار في كل من المكسيك والولايات المتحدة”، وأبدى ثقته أن “الرسوم الجمركية لن تدخل حيز التنفيذ”، ولفت الى ان “التوصل لاتفاق يصب في مصلحة الجميع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية