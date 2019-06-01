بروكسل تطالب رئيس حكومة تشيكيا باعادة 17.4 مليون يورو من التمويل الأوروبي

طالبت بروكسل رئيس الحكومة التشيكية اندري بابيس بسداد 17.4 مليون يورو من أموال الدعم الاوروبية، واعتبرت أنه “يعاني تضارب مصالح بين مسؤولياته العامة واعماله الخاصة”.

ونشرت وسائل اعلام تشيكية السبت ما قالت إنه مشروع تقرير محاسبة للمفوضية الاوروبية، وجاء في هذه الوثيقة الواقعة في 70 صفحة أن “المفوضية تعتبر أن بابيس ثاني أثرى شخص في تشيكيا لا يزال يحصل على ارباح من شركته القابضة في مجال الصناعات الغذائية (أغروفير)”.

وكانت صحيفة هوسبودارسكي نوفيني اليومية قالت الجمعة نقلا عن “مصدرين في وزارات تشيكية” إن “المفوضية خلصت بعد تدقيق في الحسابات الى وجود تضارب مصالح بين الانشطة السياسية لبابيس وأعماله”.

واضافت الصحيفة أنه “يتعين على رئيس الحكومة التشيكية أن يسدد كل التمويلات البنيوية للاتحاد الاوروبي التي تلقتها شركة أغروفير منذ شباط/ فبراير 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية