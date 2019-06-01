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June 1 2019 - 20:35

اسبانيا: اعتقال شبكة لتهريب قاصرين مغاربة

منذ 2 ساعة 1 June، 2019
علم اسبانيا
أخبار دولية - اسبانيا

اعلن الحرس المدني الاسباني السبت اعتقال شبكة كانت تهرب في شكل غير شرعي قاصرين مغاربة الى اسبانيا وتحديدا الى برشلونة وبيلباو وفالنسيا.

وقال الحرس الاسباني إن “المعتقلين الـ16 وجميعهم يحملون الجنسية المغربية كانوا ينشطون انطلاقا من المغرب وانطلاقا من منطقة كامبو جبل طارق في اقليم كاديكس في الاندلس (جنوب)”.

ولفت الحرس الى ان “الشبكة كانت تنقل القاصرين على متن زوارق خشبية أو أخرى مطاطية أو تخبئهم في حافلات وشاحنات”، وتابع “حين يصل الفتيان الى اسبانيا كان المهربون يحصلون منهم أو من عائلاتهم على مبلغ يراوح بين 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم الى أقاليم برشلونة أو بيلباو أو فالنسيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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