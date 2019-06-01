واشنطن: خليل زاد يبدأ جولة الى عدة دول لدفع “عملية السلام” الأفغانية

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “المبعوث الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد أمس جولة تشمل عدة دول على رأسها أفغانستان لدفع عملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان لإنهاء حالة الحرب المستمرة منذ عقود”.

واضافت الخارجية الأميركية في بيان لها السبت “يتوجه المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد إلى أفغانستان وبلجيكا وألمانيا وباكستان وقطر والإمارات بدءا من 31 أيار/مايو وحتى 16 تموز/يوليو ضمن المساعي الشاملة لتسهيل عملية السلام الرامية لإنهاء النزاع في أفغانستان”.

وتابع البيان “في كابول، سوف يجري المبعوث الخاص خليل زاد مشاورات مع الحكومة الأفغانية وأطراف أفغانية أخرى، من بينهم ممثلي المجتمع المدني وجماعات حقوق المرأة، لتشجيع كافة الأطراف على العمل نحو المفاوضات الأفغانية-الأفغانية التي تؤدي إلى تسوية سلمية نهائية”.

ولفت البيان الى انه “في بروكسل وبرلين وإسلام أباد وأبو ظبي سوف يعمل المبعوث الخاص على حشد دعم دولي لعملية السلام الأفغانية ومساعي ضمان استمرارية أية تسوية سلمية يتم التوصل لها”، وتابع “أما في الدوحة، سوف يتشاور المبعوث الخاص مع حركة طالبان لدفع عملية السلام”.

المصدر: سبوتنيك