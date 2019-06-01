القومي في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: اغتياله حلقة من مؤامرة لا تزال مستمرة

رأى”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، في بيان أصدرته عمدة الاعلام في الحزب لمناسبة الذكرى ال32 لجريمة إغتيال الرئيس رشيد كرامي، أن “اغتيال الرئيس الرشيد، حلقة من حلقات المؤامرة التي استهدفت اغتيال جهود تحقيق الوحدة واستعادة السلم الأهلي في لبنان. وهذه المؤامرة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا”، معتبرا أن “من قتل الرئيس الشهيد، فشل في تحقيق أهدافه التقسيمية التفتيتة”.واضاف ” نستحضر مواقفه ومسيرته الوطنية الوحدوية، ونؤكد بأن لبنان يجب أن يكون على صورة الوطنيين المؤمنين بخيار المقاومة والصمود والوحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام