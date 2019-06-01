نحو ألفين من حركة “السترات الصفراء” يتظاهرون في باريس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 18:56

نحو ألفين من حركة “السترات الصفراء” يتظاهرون في باريس

منذ 43 mins 1 June، 2019
أخبار موقع المنار

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