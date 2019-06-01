سلسلة اخبار محلية متفرقة

بدأت وِزارة الطاقة والمياهِ ومؤسسةُ كهرباءِ لبنانَ حملةً لإزالةِ التعدياتِ عن شبكةِ الكهرباءِ في مختلِفِ المناطقِ اللبنانية.

وزيرَةُ الطاقة ندى البستاني أكدَت جِدِيةَ الحملةِ داعيةً المواطنينَ إلى تسويةِ أَوضاعِهِم، ليتسنى للوِزارةِ العملُ على تامينِ الكهرباءِ كما يَجِب، واشرفَت على عملياتِ التفتيشِ في عينِ الرمانة والشياح والكوكودي وحيِ السُلَم بمواكبةٍ من اتحادِ بلدياتِ الضاحيةِ الجَنوبية، الذي أكدَ أَنَ الحَمَلاتِ ستُستَكمَلُ ولن تتوقف. ومن ثَمَ انتقلتِ البستاني والمديرُ العامُّ لكهرباءِ لبنان إلى صور وبرجِ رحال حيثُ اطَلَعَت على عملياتِ نَزعِ التعدياتِ، بعد أن مرت بالجيةِ وبرجا مذكرةً بالتخفيضاتِ على رسومِ تركيبِ ساعاتِ الكهرباء.

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ودعت بلدةُ شمسطار البقاعية ثلاثةً من شبابِها قَضَوا يومَ أمسِ في حادثِ سير، وسط دعواتٌ للتوعيةِ من السرعةِ وتأهيلِ طريقِ بيت شاما – شمسطار الذي يُسَجِلُ يومياً حوادثَ مميتة.

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في أجواءِ يومِ القدسِ العالمي أقامَ حزبُ اللهِ مراسمَ رفعِ رايةٍ عملاقةٍ لِفِلَسطينَ على تلةِ الحمامص بالقربِ من الحدودِ اللبنانيةِ الفِلَسطينية في بلدةِ الخِيامِ الجنوبية، وذلكَ بحضورِ عُضوِ تجمعِ العلماءِ المسلمين الشيخ جهاد السعدي وعددٍ من العلماءِ والفعالياتِ والشخصياتِ والأهالي.

وبعد أن أدت ثُلةٌ من المجاهدينَ قَسَمَ العهدِ بالبقاءِ على نهجِ المقاومةِ حتى تَحريرِ فِلَسطينَ، رفعَ الشيخُ السعدي والحضورُ رايةَ فِلَسطينَ، وألقى بعدَها كَلمَةً أكد فيها أنَ القدسَ ستبقى عاصمةً أبديةً لِفِلَسطينَ وستُحرَرُ على أيدي المجاهدين.

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان حريقا هائلا شب في ارض سليخ على طريق عام الخردلي – القليعة قضاء مرجعيون، واتى على حوالى 10 دونمات لغاية الساعة، وهرعت الى المكان سيارات تابعة للدفاع المدني من مركز القليعة للعمل على اخماده.

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رغم انخفاض درجاتِ الحرارة عن الايامِ السابقة بفعلِ انحرافِ الرياحِ الحارةِ شرقا، إلا أنَّ درجاتِ الحرارةِ ستبقى فوقَ معدلاتِها الموسميةِ معَ بعضِ السُحُبِ المرتفعة.

وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحةِ الأرصادِ الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً الأحد حاراً مع ارتفاعٍ بِنِسَبِ الرطوبة، وينسَحِب الاستقرار بدرجاتِ الحرارةِ المرتفعةِ على طقسِ بدايةِ الأسبوع.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام