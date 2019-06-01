ابرز التطورات الميدانية اليمنية

– مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطروا على عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي بعسير.
-الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مدينة تعز.
– مصرع وجرح أعداد من مرتزقة العدوان خلال التصدي لزحفهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجحملية بتعز.
-انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان في مربع شجع
-مصدر عسكري في نجران: تكبيد العدو خسائر في الأرواح وتدمير مدرعة بعبوة ناسفة وإعطاب آلية والمدفعية تضاعف خسائرهم خلال صد الزحف
المصدر: موقع المسيرة