نواكشوط: فعاليات يوم القدس وتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 18:56
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نواكشوط: فعاليات يوم القدس وتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية
منذ 2 ساعة
1 June، 2019
عربي وإقليمي
-
موريتانيا
في العاصمة الموريتانية نواكشوط اكد فعاليات يوم القدس التمسك بالقضية الفلسطينية.
المصدر:
قناة المنار
يوم القدس
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