نواكشوط: فعاليات يوم القدس وتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 18:56

نواكشوط: فعاليات يوم القدس وتأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية

منذ 2 ساعة 1 June، 2019
عربي وإقليمي - موريتانيا

في العاصمة الموريتانية نواكشوط اكد فعاليات يوم القدس التمسك بالقضية الفلسطينية.

المصدر: قناة المنار

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