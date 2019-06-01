الامن العام: تأمين العودة الطوعية ل621 نازحا سوريا الى بلدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 17:12
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الأمين العام لحزب الله في يوم القدس العالمي: اهتمام شعوب العالم بهذا اليوم يتعاظم رغم محاولات إعطائه صبغة مذهبية
السيد نصرالله: لم يأتِ زمان تكون فيه المقاومة بمستوى القوة والقدرة والعديد الموجود في لبنان ويخشاها العدو الاسرائيلي
السيد نصرالله: لدينا صواريخ دقيقة تطال كل الأهداف المطلوبة بكيان العدو والعدد الكافي الذي يستطيع أن يغير وجه المنطقة
السيد نصرالله: أي اعتداء إسرائيلي على أي هدف يرتبط بالمقاومة وصواريخها سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة وسنرد الصاع صاعين
السيد نصرالله: لدينا القدرة الكاملة للتصنيع واذا أصرّ الأميركي على فتح الملف سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة بلبنان
السيد نصرالله: بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية نقف خلف الدولة ونثق بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بتحصيل الحقوق
السيد نصرالله: الضغط على ايران لأنها قوة اقليمية عظمى بمنطقتنا ودولة حقيقية بقدراتها وصاعدة وهي تتقدم في محور المقاومة
السيد نصرالله: ترامب وادارته وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على ايران لن تبقى عند حدودها إنما كل المنطقة ستشتعل
فلسطين المحتلة: نشوب حريق في كرم زيتون جرّاء اطلاق العدو الاسرائيلي لقنابل الغاز داخل قرية عبوين شمال غرب رام الله
قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية قرب موقع "صوفا" شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
الجيش السوري يرد على اعتداءات إرهابيي "جبهة النصرة" ويدمر عدداً من أوكارهم في محيط قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي
سانا: الجهات المختصة تعثر على 4 أطنان من مادة السيفور شديدة الانفجار من مخلفات الإرهابيين في حوض اليرموك
عودة طوعية لدفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر الأراضي اللبنانية الى الداخل السوري باشراف الأمن العام اللبناني
قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني:لا تفاوض حول قضايا البلاد الاستراتيجية والاعداء غير قادرين على مواجهتنا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الارهاب الاقتصادي والتهديد وسياسة البلطجة
ظريف: إيران عرضت الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي الا ان ولي العهد السعودي رد بنقل المعركة الى داخل إيران
مصدر يمني: 3 غارات لطيران العدوان السعودي ـ الأمريكي تستهدف معسكر جربان بمديرية سنحان في صنعاء
ليبيا: أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة غالبيتهم من الأطفال
شركة هواوي الصينية تأمر موظفيها بإلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع الأمريكيين لمناقشة قضايا التكنولوجيا
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الولايات المتحدة بدلاً من المنافسة النزيهة في سوق الطاقة تتصرف كما في عهود الغرب المتوحش
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
الامن العام: تأمين العودة الطوعية ل621 نازحا سوريا الى بلدهم
منذ 2 ساعة
1 June، 2019
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