عشرات المصابين إثر انفجار في مصنع “كريستال” لصناعة المتفجرات في مدينة دزيرجينسك الروسية

ارتفع عدد المصابين إثر سلسة من 3 انفجارات على الأقل ضربت ورشة لتصنيع مادة الترينيتروتولوين في مصنع “كريستال” في مدينة دزيرجينسك، في إقليم نيغني نوفغورود إلى 19 شخصا على الأقل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية لوكالة “سبوتنيك” إن “نحن الآن نتحدث عن نحو 19 مصابا، تتراوح إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتم تقديم لهم كل المساعدات الطبية”. ووفقا للمعلومات الأولية، فإنه لا معلومات عن وجود قتلى إثر الانفجار.

في السياق أيضا، قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ إن “حريقا اندلع في مباني المؤسسة، وخدمات الطوارئ في المصنع عملت سريعا على إخلاء الأشخاص في الوقت المناسب، ونتيجة للانفجار الذي تبعه حريف، دٌمر جزء من المبني”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية