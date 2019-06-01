عبداللهيان: ايران وحلفاؤها دحروا الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان أن طهران هي “أهل للمنطق والتعاطي البناء”، لافتاً الى أن ايران وحلفائها “هم من دحروا باقتدار الارهاب التكفيري الوهابي الصهيوني في المنطقة”. جاء ذلك في تغريدة كتبها عبداللهيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رداً على البيان المعادي لايران الصادر عن مجلس التعاون.

واشار الى الاجتماع الصوري للجامعة العربية والبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ايران، قائلاً إن “حكام السعودية وبدلاً عن البحث بشأن تحرير القدس ودعم فلسطين قد اطلقوا الاجتماع الصوري للجامعة العربية وللمواجهة السياسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية”. واضاف أن “طهران أهل للمنطق والعمل وليس الاستعراض”.

المصدر: وكالة أنباء فارس