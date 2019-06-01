فاكهة لذيذة تحميك من “القاتل الرئيسي في العالم”!

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة “إيست أنغليا” على مدى 6 أشهر، أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ممن تناولوا 150 غراما من الفاكهة هذه يوميا، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب (القاتل الرئيسي في العالم)، بمعدل يتراوح بين 12 و15%.

واختبر العلماء آثار تناول التوت البري يوميا على 138 مشاركا تراوحت أعمارهم بين 50 و75 عاما، وكانوا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهو المصطلح الطبي لمزيج من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وقال الدكتور بيتر كورتيس، المعد المشارك في الدراسة: “لقد وجدنا أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق، أدى إلى تحسن مستمر في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين. الأمر الذي يحدث فرقا كافيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة تتراوح بين 12 و15%”.

وكشفت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون التوت البري بانتظام، يقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وكذلك أمراض القلب.

ويعد التوت البري غنيا بالمركب الطبيعي “الأنثوسيانين”، المسؤول عن اللونين الأحمر والأزرق في الفواكه.

وتلقت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، تمويلا من مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية، المدعوم من قبل حكومة المملكة المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم