قوى الامن الداخلي: توقيف عصابة من 3 سوريين بتهمة الاحتيال والنصب

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “نتيجة لمعلومات توافرت لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان، في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام عصابة بعرض كمية أساور من الذهب المزيف للبيع.

وبعد عمليات رصد وتعقب استمرت لأكثر من عشرة أيام، تمكنت قوة من المكتب المذكور من تحديد هويات أفراد العصابة، واستدراجهم إلى محلة الدورة، وتوقيفهم بتاريخ 30/5/2019، وهم:

_ ع. ع. (مواليد العام 1992، سوري)

_ ع. م. (مواليد العام 1984، سوري)

_ ح. ج. (مواليد العام 1998،سوري)

ضبط في حوزتهم 153 سوارا من الذهب المزيف وسوارا واحدا من الذهب الأصلي عيار 18 قيراط، يستخدمونه للاحتيال بواسطته على المواطنين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام