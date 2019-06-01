كيف سيكون طقس لبنان في نهاية الاسبوع ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم، مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة، وتسوء الرؤيا أحيانا على الساحل، وتنشط الرياح بين الحين والآخر.

– الأحد: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 21 الى 31 درجة، في الارز من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية