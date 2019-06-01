موسكو تشهد بيوم القدس سلسلة فعاليات تضامنية مع فلسطين (مصور)

شهدت العاصمة الروسية موسكو سلسلة فعاليات تضامنية مع فلسطين و الشعب الفلسطيني تلبيةً لنداء الإمام روح الله الموسوي الخميني لإحياء يوم عالمي عنوانه القدس.

فعقد مؤتمر صحفي بدعوة من السفير الإيراني مهدي سنائي حضره سفراء فلسطين و العراق و شخصيات عربية و سياسية روسية بحث مخاطر صفقة القرن في مرحلة مفصلية يشهدها الصراع مع العدو الصهيوني أكد فيه المشاركون على حتمية إفشال مؤامرة القرن التي يرفضها الفلسطينيون خصوصاً بمختلف إنتماءاتهم السياسة .

و حمل بضعة شبان متضامنون مع القدس شعارات تؤيد المقاومة وتندد بالصهيونية أمام سفارة الكيان العبري رغم قرار منع التظاهر امامها.

و رفعت أعلام حزب الله و صور سماحة الأمين العام لحزب الله و السيد القائد الخامنئي و الإمام الخميني قدس سره في مساجد أكد أئمتها على رفض ما يسمى بصفقة القرن داعين الصائمين لنصرة الأقصى و فلسطين.

صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك شهدت حشداً دبلوماسياً و شعبياً عربياً و إسلامياً امها رئيس مجلس مفتي القسم الأوروبي من روسيا الشيخ راوي عين الدين الذي دعا المصلين لنصرة قضية القدس و إفشال مخططات الولايات المتحدة المنحازة للكيان الإحتلال.

و ختاماً أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناسبة في الخيمة الرمضانية المركزية التابعة لمجلس مفتي روسيا عرضت خلاله وثائقيات متعلقة بالمناسبة.

المصدر: موقع المنار