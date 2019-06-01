أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وقال الاتحاد في بيان السبت “الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية السلام”. وأضاف البيان “الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين”.

وتابع البيان “سياسة الاستيطان وتوسيعها في (القدس الشرقية) تقوض إمكانية حل الدولتين، والقدس التي تعتبر عاصمة للدولتين، وهي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل”. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة، الخميس، لبناء 805 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنتي راموت، وبسغات زئيف، شرق مدينة القدس. وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ نهاية عام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية، وشهد عام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، وصادق الاحتلال على بناء حوالي 9.384 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية