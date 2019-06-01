ظريف: عرضنا الحوار فردّ ابن سلمان بنقل المعركة إلى ايران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية الايرانية “عرضت الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون، إلا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رد بنقل المعركة إلى داخل ايران”. وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم، رأى ظريف أن “قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية هي السبب في خوف الولايات المتحدة منها حالياً في المنطقة”. وأوضح وزير الخارجية أن “ايران تمتلك قوة عالية في الوقت الحالي، وإن أي مواجهة مع طهران ستنعكس سلباً على الدول التي تدفع واشنطن بهذا الاتجاه”.

وقال ظريف “يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الارهاب الاقتصادي والتهديد وسياسة البلطجة، نمتلك في الوقت الحالي قوة دفاعية عالية وبإمكاننا مواجهة أي خطر”. وذكّر وزير الخارجية الايراني أننا “عرضنا الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي منذ توقيع الاتفاق النووي لكن محمد بن سلمان رد بكلام حول نقل المعركة الی داخل ايران”.

المصدر: وكالة أنباء فارس