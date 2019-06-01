مغادرة حافلة سورية تقل 30 سوريا النبطية

غادرت صباح اليوم حافلة سورية تقل 30 سوريا انطلاقا من مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، باشراف الامن العام وتنظيمه وحماية الجيش اللبناني، في اطار العودة الطوعية والامنة التي ينظمها الامن العام، باشراف مسؤول المعلومات والاستقصاء في الامن العام في الجنوب العقيد علي حطيط، رئيس دائرة الجنوب الثانية في الامن العام الرائد علي حلاوي، رئيس مركز أمن عام شبعا النقيب عباس الحرشي.

وحضر الى المركز رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور، رئيس الرابطة في الجنوب محمد كراف ونائبه سليمان النعيمي، لمواكبة العائدين.

وقال منصور “بتوجيه ومتابعة من سعادة السفير علي عبد الكريم علي سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان وبالتعاون مع الأمن العام اللبناني، انطلقت صباح اليوم قافلة تضم مئات المواطنين العرب السوريين الذين قرروا العودة إلى وطنهم سوريا وينشط كوادر رابطة العمال العرب السوريين وأعضائها في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية لتسهيل أمور الراغبين بالعودة وتوفير كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام