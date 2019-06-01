ظريف: يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الارهاب الاقتصادي والتهديد وسياسة البلطجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 11:45
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الأمين العام لحزب الله في يوم القدس العالمي: اهتمام شعوب العالم بهذا اليوم يتعاظم رغم محاولات إعطائه صبغة مذهبية
السيد نصرالله: بكل تأكيد نستطيع أن نواجه صفقة العار والباطل وتضييع الحقوق والمقدسات وهذه الجريمة التاريخية
السيد نصرالله: لم يأتِ زمان تكون فيه المقاومة بمستوى القوة والقدرة والعديد الموجود في لبنان ويخشاها العدو الاسرائيلي
السيد نصرالله: لدينا صواريخ دقيقة تطال كل الأهداف المطلوبة بكيان العدو والعدد الكافي الذي يستطيع أن يغير وجه المنطقة
السيد نصرالله: أي اعتداء إسرائيلي على أي هدف يرتبط بالمقاومة وصواريخها سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة وسنرد الصاع صاعين
السيد نصرالله: لدينا القدرة الكاملة للتصنيع واذا أصرّ الأميركي على فتح الملف سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة بلبنان
السيد نصرالله: بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية نقف خلف الدولة ونثق بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بتحصيل الحقوق
السيد نصرالله: الضغط على ايران لأنها قوة اقليمية عظمى بمنطقتنا ودولة حقيقية بقدراتها وصاعدة وهي تتقدم في محور المقاومة
السيد نصرالله: ترامب وادارته وأجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على ايران لن تبقى عند حدودها إنما كل المنطقة ستشتعل
السيد نصرالله: أميركا لم تعد كما كانت عليه فجيوشها التي أرستلها للمنطقة خرجت منها مهزومة وتهاب الدخول في أي حرب جديدة
السيد نصرالله: محور المقاومة وجبهة المقاومة منذ 1982 هم أقوى من أي زمن مضى بدليل تطور قدرة المقاومة الفلسطينية
السيد نصرالله: سوريا عبرت ما كان يخطط لها وما زالت في موقعها في جبهة المقاومة وستستعيد قوتها وعافيتها من موقع الصلابة
السيد نصرالله: العراق في موقع مختلف على المستوى الرسمي الشعبي ونشيد بموقف رئيسه في القمة العربية وهو موقف شجاع وممتاز
السيد نصرالله: الشعب البحريني يؤكد بمسيراته أن لا شرعية لما سيجري على أرضه وأنه بريء من هذا الخذلان للقضية الفلسطينية
السيد نصرالله: هذه القمم هي قمم استغاثة سعودية تعبّر عن العجز والفشل أمام قوة الشعب والجيش والشباب اليمني المتعاظمة
تظاهرات مليونية بايران واليمن والعراق وسوريا وتركيا والهند ونيجيريا وتنزانيا ودول إسلامية عدة إحياءً ليوم القدس العالمي
الصحة الفلسطينية: اصابة 16 مواطنا بالرصاص والإختناق باعتداء جنود العدو على المشاركين بيوم القدس العالمي شرق غزّة
استشهاد شاب برصاص جنود العدو بمنطقة باب العمود بالقدس اثر تنفيذ عملية طعن وآخر بمنطقة وادي ابو الحمص شرق بيت لحم
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: نشكر الجمهورية الاسلامية على الهبة المالية التي قدمتها لعوائل شهداء وجرحى مسيرات العودة
حركة حماس: كل التحية للشعوب التي خرجت من أجل القدس وصفقة القرن ستفشل وستبقى فلسطين عربية والقدس عاصمتها
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: فلسطين أولى بأموال العرب وموقف العراق الرافض لبيان القمة العربية موقف مشرّف
التلفزيون الايراني: الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما إرهابيا كان يستهدف مسيرات يوم القدس بمدينة سنندج عاصمة اقليم كردستان
الرئيس الايراني في رسالة للقمة الاسلامية: نشهد للأسف أعمالا مثيرة للتفرقة بغية حرف أفكار الرأي العام عن قضية فلسطين
الخارجية السورية: نرفض بيان قمة السعودية حول ما سمّته التدخل الايراني الذي يمثل بعينه تدخلا بالشؤون الداخلية السورية
الخارجية السورية: الوجود الايراني مشروع لأنه بطلب من الحكومة وساهم بمكافحة الإرهاب المدعوم من بعض المجتمعين بالقمة
وزير الدفاع التركي: رئيسا أركان الجيش التركي والروسي أجريا محادثات لضمان الإستقرار ووقف إطلاق النار في ادلب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع دون أن يتجاوز حدود الاتفاق النووي
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
ظريف: يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الارهاب الاقتصادي والتهديد وسياسة البلطجة
منذ 29 mins
1 June، 2019
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