ظريف: نمتلك في الوقت الحالي قوة دفاعية عالية وبإمكاننا مواجهة أي خطر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 11:46

ظريف: نمتلك في الوقت الحالي قوة دفاعية عالية وبإمكاننا مواجهة أي خطر

منذ 30 mins 1 June، 2019
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