ظريف: إيران تمتلك قوة عالية في الوقت الحالي، وأي مواجهة مع طهران ستنعكس سلبا على الدول التي تدفع واشنطن بهذا الاتجاه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 11:45

ظريف: إيران تمتلك قوة عالية في الوقت الحالي، وأي مواجهة مع طهران ستنعكس سلبا على الدول التي تدفع واشنطن بهذا الاتجاه

منذ 30 mins 1 June، 2019
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