ظريف: قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي السبب في خوف الولايات المتحدة منها حالياً في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 11:45

ظريف: قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي السبب في خوف الولايات المتحدة منها حالياً في المنطقة

منذ 30 mins 1 June، 2019
أخبار موقع المنار

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