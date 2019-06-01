وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران عرضت الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي الا ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رد بنقل المعركة الى داخل إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 11:45

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران عرضت الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي الا ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رد بنقل المعركة الى داخل إيران

منذ 32 mins 1 June، 2019
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