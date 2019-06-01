استخدامات صحية مختلفة للملح

لا يتم استخدام الملح على الطعام فحسب، بل من الممكن أن يتم استخداماته بأمور أخرى تعود بالنفع على صحتك وجسمك.

تعرف على أهم استخدامات الملح الصحية والعديدة:

1- المساهمة في علاج قروح الفم: إن كنت تعاني من الإصابة بقروح الفم، فقد يكون الملح العلاج الشافي لك. قم بالغرغرة الماء والملح، فهذا يساعد في التقليل من الألم ويسرع من عملية شفاء هذه القروح. كرر هذه العملية عدة مرات خلال اليوم، وتوقف عندما لا تشعر بألم القروح.

2- التخلص من الظفر الناشب: الظفر الناشب (Ingrown toenail) عبارة عن حالة صحية تحدث نتيجة انغراز الظفر في الجلد المحيط به، وعادة ما يصيب أصبع القدم الكبير. تترافق هذه الحالة مع عدد من الأعراض المختلفة مثل الألم واحمرار وتورم المنطقة.

في حال كنت تعاني من هذه المشكلة، قم بوضع القدم المصابة بوعاء يحتوي على ماء فاتر وملح عدة مرات خلال اليوم، إن لم تلاحظ أي تحسن، قم باستشارة الطبيب ليصف لك دواء يساعد في العلاج.

3- علاج احتقان أو سيلان الأنف: لقد أثبتت الدراسات العلمية المختلفة أن الملح يساعد في تحسين عملية التنفس، وبالأخص في حال الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية. من الممكن العثور على المحلول الملحي الجاهز والذي بإمكانك استخدامه عن طريق رشه في الأنف، من أجل التخلص من مشكلة الاحتقان أو سيلان الأنف.

4- تقليل أعراض الأكزيما والصدفية: يساعد المغطس الذي يتم إضافة ملح البحر الميت له في تقليل أعراض الإصابة بالأكزيما والصدفية. فهو يقلل الاحمرار وتهيج البشرة والحكة، ويساعد في ترطيب الجلد.

قم بإضافة بعضًا من ملح البحر الميت إلى المغطس واجلس فيه لمدة 15 دقيقة.

5- التخلص من حرقة المعدة: يعتبر صودا الخبيز من أنواع الملحن والتي تساعد في إعادة توازن الأحماض في المعدة، وبالتالي التقليل من الإصابة بحرقة المعدة. للتمتع بهذه الفائدة، قم بوضع معلقة صغيرة من صودا الخبيز في كوب من الماء البارد وحركه جيدًا، وتناوله بعد وجبة الطعام.

6- استخدامات صحية أخرى للملح، إضافة لكل ما سبق، من الممكن استخدام الملح للأغراض التالية أيضًا:

-التقليل من أعراض قرصة البعوض

-المساهمة في علاج التهاب الحلق

-التخلص من رائحة الفم الكريهة

-المساعدة في التخلص من الإمساك.

المصدر: ويب طب