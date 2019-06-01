السيد نصر الله: نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الاهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني وهذه الصواريخ تستطيع ان تغير وجه المنطقة والمعادلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 00:47

السيد نصر الله: نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الاهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني وهذه الصواريخ تستطيع ان تغير وجه المنطقة والمعادلة

منذ 1 ساعة 31 May، 2019
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