السيد نصر الله: في موضوع ترسيم الحدود نقف خلف الدولة اللبنانية، نحن نثق بالمسؤولين اللبنانيين الذي يفاوضون لتحصيل حقوق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2019 - 00:47
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تظاهرات مليونية بايران واليمن والعراق وسوريا وتركيا والهند ونيجيريا وتنزانيا ودول إسلامية عدة إحياءً ليوم القدس العالمي
الصحة الفلسطينية: اصابة 16 مواطنا بالرصاص والإختناق باعتداء جنود العدو على المشاركين بيوم القدس العالمي شرق غزّة
استشهاد شاب برصاص جنود العدو بمنطقة باب العمود بالقدس اثر تنفيذ عملية طعن وآخر بمنطقة وادي ابو الحمص شرق بيت لحم
منسق هيئة مسيرات العودة خالد البطش: التحية للمشاركين في مليونية يوم القدس في كل دول العالم ومسيراتنا ستسقط صفقة القرن
حركة حماس: كل التحية للشعوب التي خرجت من أجل القدس وصفقة القرن ستفشل وستبقى فلسطين عربية والقدس عاصمتها
مدير عام الأوقاف الشيخ عزام الخطيب: أكثر من 260 ألف فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الاقصى
وزير الخارجية الإيراني: القدس ليست للبيع ولا يحق لأحد أن يسلّم قبلة المسلمين الى الأميركيين والكيان الصهيوني
التلفزيون الايراني: الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما إرهابيا كان يستهدف مسيرات يوم القدس بمدينة سنندج عاصمة اقليم كردستان
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: فلسطن أولى بأموال العرب وموقف العراق الرافض لبيان القمة العربية موقف مشرّف
مفتي الديار اليمنية العلاّمة شمس الدين شرف الدين: نتبرأ من كل نظام عميل يريد بيع المقدسات والشعب العربي بأبخس الأثمان
سوريا: الفعليات الثقافية واللجان الشعبية في مدينتي نبّل والزهراء بريف حلب الشمالي تحييان يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة
الخارجية السورية: نرفض بيان قمة السعودية حول ما سمّته التدخل الايراني الذي يمثل بعينه تدخلال بالشؤون الداخلية السورية
الخارجية السورية: الوجود الايراني مشروع لأنه بطلب من الحكومة وساهم بمكافحة الإرهاب المدعوم من بعض المجتمعين بالقمة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع دون أن يتجاوز حدود الاتفاق النووي
الأمين العام لحزب الله في يوم القدس العالمي: اهتمام شعوب العالم بهذا اليوم يتعاظم رغم محاولات اعطائه صبغة مذهبية
السيد نصرالله: التظاهرات الشعبية المليونية في ايران رسالة للأميركي وحكومات المنطقة ولكل من يراهن على تعب هذا الشعب
السيد نصرالله: الشعب البحريني يؤكد بمسيراته ان لا شرعية لما سيجري على أرضه وأنه بريء من هذا الخذلان للقضية الفلسطينية
السيد نصرالله: واجبنا هو مواجهة صفقة القرن لأنها صفقة الباطل وتضييع الحقوق والمقدسات العربية والاسلامية
السيد نصرالله: بكل تأكيد نستطيع أن نواجه صفقة العار والجريمة التاريخية ونحن نمشي في هذا المسار
السيد نصرالله: محور المقاومة وجبهة المقاومة منذ 1982 هو اقوى من أي زمن مضى بدليل تطور قدرة المقاومة الفلسطينية
السيد نصرالله: المقاومة الفلسطينية تملك عشرات ألاف المقاتلين القادرين على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المحتلة
السيد نصرالله: لم يأتِ زمان تكون فيه المقاومة بمستوى القوة والقدرة والعديد الموجود في لبنان ويخشاها العدو الاسرائيلي
السيد نصرالله: سوريا عبرت ما كان يخطط لها وما زالت في موقعها في جبهة المقاومة وستستعيد قوتها وعافيتها
السيد نصرالله: الضغط على ايران لأنها قوة اقليمية عظمى بمنطقتنا ودولة حقيقية بقدراتها وصاعدة وهي تتقدم في محور المقاومة
السيد نصرالله: أميركا لم تعد كما كانت عليه فجيوشها التي أرستلها للمنطقة خرجت منها مهزومة وتهاب الدخول في أي حرب جديدة
السيد نصرالله: ترامب وادارته واجهزة مخابراته يعرفون جيدا أن الحرب على ايران لن تبقى عند حدودها انما كل المنطقة ستشتعل
السيد نصرالله: اذا وقعت الحرب فكل القوات والمصالح الأميركية ستباد والذين تواطؤا سيدفعون الثمن وأولهم "اسرائيل" وآل سعود
السيد نصرالله: هذه القمم هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن العجز والفشل أمام قوة الشعب والجيش والشباب اليمني المتعاظمة
السيد نصرالله: موقف الوفد اللبناني بالقمة العربية مرفوض وغير مقبول ومدان ولا يمثل لبنان لأنه يتوافق مع البيان الوزاري
السيد نصرالله: بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية نقف خلف الدولة ونثق بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بتحصيل الحقوق
السيد نصرالله: لدينا صواريخ دقيقة تطال كل الأهداف المطلوبة بكيان العدو والعدد الكافي الذي يستطيع أن يغير وجه المنطقة
السيد نصرالله: أي اعتداء إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة وصواريخها سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة وسنرد الصاع صاعين
السيد نصرالله: لدينا القدرة الكاملة للتصنيع واذا أصرّ الأميركي على فتح الملف سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة بلبنان
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
السيد نصر الله: في موضوع ترسيم الحدود نقف خلف الدولة اللبنانية، نحن نثق بالمسؤولين اللبنانيين الذي يفاوضون لتحصيل حقوق لبنان
منذ 1 ساعة
31 May، 2019
التعليقات
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السيد نصرالله: الاسرائيلي لا يقصف أهدافنا لأننا أقوياء وسنرد الصاع صاعين
السيد نصر الله: عندما يجمع الفلسطينيون على رفض صفقة القرن لن تمر هذه الصفقة وعندما يجمع السوريون على ان الجولان السوري سيسقط اعلان ترامب واذا بقينا حاضرين فإن المستقبل هو للقدس ولفلسطين
السيد نصر الله: نحن باستطاعتنا تصنيع الصواريخ الدقيقة وبيعها لدعم الخزينة اللبنانية واتمنى من ساترفيلد ان يدوره ويغلق هذا الملف ويتوقف عن اطلاق التهديدات
السيد نصر الله: اذا الاميركي سيبقى يفتح هذا الملف سأقول لكم نحن لدينا القدرة الكاملة للتصنيع وسنؤسس مصنعا للصواريخ الدقيقة في لبنان
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