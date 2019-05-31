السيد نصر الله: هذه الانظمة العربية نفسها هي التي تواطأت على ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2019 - 23:17

السيد نصر الله: هذه الانظمة العربية نفسها هي التي تواطأت على ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى اليوم

منذ 6 mins 31 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة