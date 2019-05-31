السيد نصر الله: حتى اميركا اليوم ليست نفسها التي كانت قبل 50 او 60 سنة، هي ارسلت جيوشها الى المنطقة وخرجت مهزومة وقواتها ضربت في الكثير من دولنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 23:17

السيد نصر الله: حتى اميركا اليوم ليست نفسها التي كانت قبل 50 او 60 سنة، هي ارسلت جيوشها الى المنطقة وخرجت مهزومة وقواتها ضربت في الكثير من دولنا

منذ 13 mins 31 May، 2019
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