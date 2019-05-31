السيد نصر الله: محور المقاومة اليوم اقوى من اي وقت مضى بينما في الجبهة الثانية اول من فيها اسرائيل التي هي اضعف واقل قوة من اي زمن مضى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 23:17

السيد نصر الله: محور المقاومة اليوم اقوى من اي وقت مضى بينما في الجبهة الثانية اول من فيها اسرائيل التي هي اضعف واقل قوة من اي زمن مضى

منذ 17 mins 31 May، 2019
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