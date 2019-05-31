السيد نصر الله: السعودية تستند في بقائها على قوة الغرب واميركا واجهزة استخباراتها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 31 2019 - 23:17
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال يتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله في باحة عاشوراء ــ الجاموس اليوم 9:30 مساء
تظاهرات مليونية بايران واليمن والعراق وسوريا وتركيا والهند ونيجيريا وتنزانيا ودول إسلامية عدة إحياءً ليوم القدس العالمي
الصحة الفلسطينية: اصابة 16 مواطنا بالرصاص والإختناق باعتداء جنود العدو على المشاركين بيوم القدس العالمي شرق غزّة
استشهاد شاب برصاص جنود العدو بمنطقة باب العمود بالقدس اثر تنفيذ عملية طعن وآخر بمنطقة وادي ابو الحمص شرق بيت لحم
منسق هيئة مسيرات العودة خالد البطش: التحية للمشاركين في مليونية يوم القدس في كل دول العالم ومسيراتنا ستسقط صفقة القرن
حركة حماس: كل التحية للشعوب التي خرجت من أجل القدس وصفقة القرن ستفشل وستبقى فلسطين عربية والقدس عاصمتها
حركة حماس تبارك عملية الطعن البطولية قرب باب العمود التي أسفرت عن إصابة مستوطنين 2 أحدهما جراحه خطرة جدا
مدير عام الأوقاف الشيخ عزام الخطيب: أكثر من 260 ألف فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الاقصى
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: صفقة القرن ستفشل وستتحول الى إفلاس القرن وفلسطين ستبقى حية دائما
وزير الخارجية الإيراني: القدس ليست للبيع ولا يحق لأحد أن يسلّم قبلة المسلمين الى الأميركيين والكيان الصهيوني
رئيس مجلس الشورى الإيراني: جميع مشاريع التسوية الأميركية فشلت ولم يبق أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة لتحصيل حقوقه
التلفزيون الايراني: الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما إرهابيا كان يستهدف مسيرات يوم القدس بمدينة سنندج عاصمة اقليم كردستان
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: فلسطن أولى بأموال العرب وموقف العراق الرافض لبيان القمة العربية موقف مشرّف
مفتي الديار اليمنية العلاّمة شمس الدين شرف الدين: نتبرأ من كل نظام عميل يريد بيع المقدسات والشعب العربي بأبخس الأثمان
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: صفقة العصر محكومة بالفشل لأن الشعب لن يخضع لشروطها المذلة
الخارجية السورية: قرارات الإدارة الأميركية لن تغير من حقيقة أن القدس والجولان كانتا وستبقيان عربيتي الهوى والانتماء
سوريا: الفعليات الثقافية واللجان الشعبية في مدينتي نبّل والزهراء بريف حلب الشمالي تحييان يوم القدس العالمي بمسيرة حاشدة
الخارجية السورية: نرفض بيان قمة السعودية حول ما سمّته التدخل الايراني الذي يمثل بعينه تدخلال بالشؤون الداخلية السورية
الخارجية السورية: الوجود الايراني مشروع لأنه بطلب من الحكومة وساهم بمكافحة الإرهاب المدعوم من بعض المجتمعين بالقمة
سانا: استشهاد طفلة بشظايا القذائف التي اطلقتها المجموعات المسلحة على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي
سوريا: المجموعات الإرهابية تستهدف بلدة قمحانة بريف حماه الشمالي بقذائف صاروخية
سانا: الجيش يدمّر عربة مفخخة يقودها انتحاري ويقتل عددا من الارهابيين حاولوا التسلل الى بلدة الحويز بريف حماه الشمالي
سانا: الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها أميركي وغربي الصنع من مخلفات الارهابيين بريف القنيطرة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع دون أن يتجاوز حدود الاتفاق النووي
الجزائر: الشرطة توقف نحو 30 شخصا في العاصمة قبل مشاركتهم في التجمّع الاسبوعي المطالب برحيل رموز النظام السابق
الفيليبين: مقتل هولندي كانت تحتجزه جماعة أبو سيّاف المتطرفة منذ 2012 خلال اشتباكات مع الجيش في جزيرة جولو
الموزمبيق: مقتل 16 شخصا بينهم 3 عسكريين في كمين مسلح على طريق شمال البلاد
المجر: عناصر الإنقاذ يواصلون البحث عن 21 مفقودا معظمهم من كوريا الجنوبية إثر غرق مركبهم في نهر الدانوب في بودابست
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
السيد نصر الله: السعودية تستند في بقائها على قوة الغرب واميركا واجهزة استخباراتها
منذ 18 mins
31 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
كلمة السيد نصرالله خلال يوم القدس العالمي
السيد نصر الله: ليسمعني العالم أجمعه، ان ترامب وكل اجهزة استخباراته تعلم ان الحرب على ايران تعني ان كل المنطقة ستشتعل وان المصالح الاميركية في المنطقة ستباد وكل من تواطؤ سيدفع الثمن واولهم اسرائيل وآل سعود
السيد نصر الله: الامام الخامنئي قال إنه لا حرب ولا تفاوض، ولكن برأينا لا حرب لان ايران قوية مقتدرة بشعبها وبنظامها وقائدها ومراجعها وبخاصتهاو عامتها ولانها اولا واخيرا تتكل على الله
السيد نصر الله: بولتون ومحمد بن سلمان وخليجيون اخرون كانوا يدفعون للوصول الى الحرب ومن يشاهد بعض وسائل الاعلام الخليجية يقول إن الحرب ستقع وكأن ترامب يعمل لديهم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}