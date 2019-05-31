وزارة الدفاع التركية: رئيسا أركان تركيا و روسيا يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2019 - 21:43

وزارة الدفاع التركية: رئيسا أركان تركيا و روسيا يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

منذ 27 mins 31 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة