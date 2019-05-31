حزب الله أحيا في حارة صيدا يوم القدس باحتفال شعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:39
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مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
حزب الله أحيا في حارة صيدا يوم القدس باحتفال شعبي
منذ 5 mins
31 May، 2019
لبنان
أحيا حزب الله مناسبةَ يومِ القدسِ العالمي باحتفالٍ شعبيٍ أقامه في شارعِ الشهداءِ في حارةِ صيدا.
يوم القدس
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