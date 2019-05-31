حزب الله أحيا في حارة صيدا يوم القدس باحتفال شعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:39

حزب الله أحيا في حارة صيدا يوم القدس باحتفال شعبي

منذ 5 mins 31 May، 2019
لبنان

أحيا حزب الله مناسبةَ يومِ القدسِ العالمي باحتفالٍ شعبيٍ أقامه في شارعِ الشهداءِ في حارةِ صيدا.

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