#نجران: عملية هجومية استهدفت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس خلفت خسائر بصفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2019 - 18:39

#نجران: عملية هجومية استهدفت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس خلفت خسائر بصفوفهم

منذ 33 mins 31 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة