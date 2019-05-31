#الجوف: عملية هجومية للمجاهدين اليمنيين استهدفت مواقع للمرتزقة في مجمع المتون وكبدتهم خسائر في الأرواح إضافة لتدمير طقمين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:40

#الجوف: عملية هجومية للمجاهدين اليمنيين استهدفت مواقع للمرتزقة في مجمع المتون وكبدتهم خسائر في الأرواح إضافة لتدمير طقمين

منذ 34 mins 31 May، 2019
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