محافظ #الحديدة : الحديدة خرجت اليوم رغم الحصار وقلة المعونة نصرة للقدس والشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2019 - 18:39

محافظ #الحديدة : الحديدة خرجت اليوم رغم الحصار وقلة المعونة نصرة للقدس والشعب الفلسطيني

منذ 35 mins 31 May، 2019
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